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Вилков: «Женщины в Нижнем Новгороде заинтересуются футболом, когда туда приедет играть Дзюба»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА Михаил Вилков считает, что переход экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Нижний Новгород» положительно скажется на посещаемости матчей нижегородского клуба.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что российский форвард в скором времени перейдет в «Нижний Новгород».

«Переход Артема в «Нижний Новгород» привлечет больше внимания к футболу, народ придет на стадион. Да и женский пол заинтересуется футболом, когда к нам приедет Артем», — приводит слова Вилкова «РБ Спорт».

С 3 ноября 2022 года 34-летний Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

«Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 17 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-vilkov-zhenshhiny-v-nizhnem-novgorode-zainteresuyutsya-futbolom-kogda-k-nam-priedet-igrat-dzyuba/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Михаил Вилков
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