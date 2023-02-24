Баньяц: «Краснодар» — большая команда, у которой есть большие цели, но не все так просто»

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о целях «Краснодара» в РПЛ.

«Какие у нас цели в чемпионате? Честно, я не знаю. Я считаю, что «Краснодар» — большая команда, у которой есть большие цели, но не все так просто. У нас новый тренер, и сейчас только начало второй части сезона», — сказал Баньяц «СЭ».

«Краснодар» в 17 матчах Российской премьер-лиги набрал 25 очков и ушел на зимнюю паузу на восьмой строчке турнирной таблицы.

23-летний полузащитник провел за «Быков» 14 матчей, забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи.