0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:45

Баньяц: «Краснодар» — большая команда, у которой есть большие цели, но не все так просто»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о целях «Краснодара» в РПЛ.

«Какие у нас цели в чемпионате? Честно, я не знаю. Я считаю, что «Краснодар» — большая команда, у которой есть большие цели, но не все так просто. У нас новый тренер, и сейчас только начало второй части сезона», — сказал Баньяц «СЭ».

«Краснодар» в 17 матчах Российской премьер-лиги набрал 25 очков и ушел на зимнюю паузу на восьмой строчке турнирной таблицы.

23-летний полузащитник провел за «Быков» 14 матчей, забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Михайло Баньяц
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Минобороны предупредило об активизации Киевом подготовки к вторжению в Приднестровье
Журналист Херш назвал цель Байдена при диверсиях на «Северных потоках»
Заклятый друг: Саудовская Аравия решила изменить подход к Ирану
Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Алонсо: «Чувствую себя хорошо и спокойно в «Краснодаре»
Баньяц — об Ивиче: «Он хочет, чтобы мы показывали хороший футбол и получали удовольствие»
Сычев: «Сейчас смотреть на место, которое занимает «Локомотив», печально»
Бояринцев: «Прилетать в Москву со сборов за два дня до матча вполне нормально»
Геннадий Орлов: «Писарскому во второй части сезона будет непросто»
Акинфеев провел 350-й «сухой» матч в своей карьере
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бабаев: «Убежден, что Дивеев продолжит выступления за ЦСКА»

Баньяц — об Ивиче: «Он хочет, чтобы мы показывали хороший футбол и получали удовольствие»