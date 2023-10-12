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Сегодня, 12:00

Михайло Пьянович рассказал, что после окончания карьеры ни разу не был на матчах «Спартака»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Михайло Пьянович (слева), Владимир Быстров и Радослав Ковач (слева).
Фото Алексей Иванов, «СЭ»
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Бывший форвард «Спартака» Михайло Пьянович в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, что ни разу не видел вживую матчей красно-белых с момента окончания карьеры.

— Когда в последний раз были на матче «Спартака»?

— Ни разу после окончания карьеры не был! И в Москву долго не приезжал, с финала Лиги чемпионов «МЮ» — «Челси», куда меня Неманья Видич позвал. Хотя нет, еще на ЧМ-2018 был, на игре Сербия — Бразилия. В прошлом году в декабре приехал к другу, не имеющему отношения к футболу. А с футбольными — Аленичевым, Титовым — пересечься не удалось. Слышал, у них своя академия. Привет им!

— Смотрите матчи красно-белых?

— Только узнаю результаты. Самих матчей давно уже не видел. Знаю, что раньше в России была четвертая-пятая по силе лига в Европе, но сейчас многие игроки из-за сложившейся ситуации не могут туда приехать. Очень трудно заманить сильных футболистов, когда нет еврокубков. И зарплаты намного выше теперь не только в АПЛ, но и в той же Саудовской Аравии...

— Российский футбол вы не смотрите. А сербский?

— Тоже. Я и «Црвену Звезду», и вообще сербский футбол смотрю очень мало. Хотя на матчи иногда прихожу, болельщики рады меня видеть. У меня с ними всегда были хорошие отношения — и в «Спартаке», и в «Звезде». Хотел узнать — у «Спартака» база до сих пор в Тарасовке?

— Уже нет — она около стадиона, на котором вы никогда не играли. И не были, получается — ни там, ни в клубном музее?

— Не был. Недавно меня звали на матч памяти Ильи Цымбаларя. Помню его, мы познакомились, когда я играл, а он работал в дубле. Я смотрел на видео моменты его игры — классный футболист! Жаль, что так рано умер... Но, когда был этот матч, я находился в Испании, и приехать, к сожалению, не получилось.

— В музее есть видеокомната, нажав одну кнопку, вы сможете увидеть собственные голы.

— Надо обязательно приехать и посмотреть! На следующий сентябрь планируется свадьба моего друга на русской, и в это время хочу быть в Москве. Вот тогда будет самое время! И на матч «Спартака», и в музей.

Дмитрий Аленичев и&nbsp;Михайло Пьянович. «Аленичев был прав в истории со Старковым. Надо было убирать тренера». Интервью экс-форварда «Спартака» Пьяновича
ФК Спартак (Москва)
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