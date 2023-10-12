Пьянович: «Игроки любили Федотова. И он любил футболистов, которые умеют играть в футбол»

Экс-форвард «Спартака» Михайло Пьянович в интервью «СЭ» тепло вспомнил о бывшем главном тренере красно-белых Владимире Григорьевиче Федотове.

— Первым вас в «Спартаке» стал ставить Владимир Федотов, работавший и.о. между Чернышовым и Невио Скалой.

— У нас с Федотовым были хорошие отношения. Отличный человек был — и очень хороший тренер.

— Придя уже полноценным главным в 2006-м, он, однако, вас ставить перестал.

— Он не решал! Он много раз мне говорил, что ничего не может сделать.

— Федун говорил, что надо ставить Фернандо Кавенаги?

— Этого я точно не знаю. За него много миллионов заплатили, поэтому ставили. А двух мест в атаке на легионеров из-за только что введенного лимита не было, поскольку в защите и в воротах играли одни иностранцы. Помню, в Питере я два гола забил, мы выиграли — 4:1, а на следующую игру с «Динамо» начал на скамейке и вышел на 81-й минуте, и она закончилась нулевой ничьей. Тогда я все понял.

— Действительно в команде была зависть к Кавенаги из-за его несуразно высокой по сравнению с другими игроками зарплаты?

— Просто он не забивал столько, сколько от него ждали.

— Со Станиславом Черчесовым успели пообщаться, когда он спортивным директором был?

— Немножко. В том числе из-за него мне было трудно. Болельщики хотели, чтобы я играл, но мне не давали шансов. А если даже давали, то я их использовал как в Питере, но меня все равно сажали. Потом они поняли, что это неправильно, купили русского вратаря и защитников — чтобы были варианты. А тогда их вообще не было, россияне должны были играть в полузащите и атаке. Я понял ситуацию и решил уйти.

— На Федотова не обижались?

— Нет. Он очень хороший человек и хороший тренер. Игроки его любили. И он любил игроков, которые умеют играть в футбол. Каждый раз говорил: «Одно-два касания!» А убрали его, когда меня уже в команде не было.

— В 2003-м вы играли в последнем туре против «Торпедо-Металлурга», проиграли 2:0. Болельщикам этот матч очень не понравился, они считали, что «Спартак» его «сдал». Они скандировали «Позор!» и вывесили портрет основателя клуба Николая Старостина с надписью «Он все видит». Что там было?

— Меня не было в той игре!

— Были, причем с первых минут. Вот смотрите состав.

— (Смотрит, удивляется.) Ничего себе! Представляете, вообще не помню этот матч. Наверное, это было после Бухареста. Команда у нас тогда плохая была. На следующий год, когда закупили новых игроков, всего пару человек оттуда осталось — Войцех, мы с Калиниченко, потом Тит вернулся после дисквалификации... Помню другую игру последнего тура — с «Динамо», когда соперник в случае проигрыша тоже мог вылететь. Я тогда забил, но они сравняли и спаслись.