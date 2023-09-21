Михайлов: «Я в «Пари НН» перешел, по сути, никем, а ушел статусным футболистом»

Полузащитник «Оренбурга» Ярослав Михайлов рассказал, насколько для него был полезным год в «Пари НН».

«Очень сильно этот клуб мне помог. Потому что я туда перешел, по сути, никем, а ушел статусным футболистом», — приводят «Известия» слова Михайлова.

Также футболист оценил роль тренера Михаила Галактионова в его прогрессе.

«Значимая. Он поверил в меня и дал мне шанс. И я заиграл», — добавил он.

Михайлов выступал за «Пари НН» с осени 2022 по лето 2023 года. В летнее трансферное окно нижегородский клуб выкупил контракт футболиста у «Зенита», но в сентябре клуб из Санкт-Петербурга совершил обратный выкуп Михайлова у «Пари НН» и отправил его в аренду в «Оренбург».