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Сегодня, 13:17

Михайлов: «Зенит» — клуб номер один в России, вернусь и заиграю»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Оренбурга» Ярослав Михайлов, арендованный у «Зенита», поделился мнением о том, почему молодые игроки не могут заиграть в петербургском клубе.

— «Зенит» — это клуб номер один в России, самая большая конкуренция в стране, — приводит слова Михайлова «РБ Спорт». — Чтобы выиграть конкуренцию, ты должен быть сильнее игрока на твоей позиции. Если твое время еще не пришло, тебе нужно покататься.

— Есть вообще мнение, что молодым игрокам в «Зените» заиграть почти невозможно.

— Все возможно. Главное — работать и верить.

— Вы верите, что у вас есть шансы?

— Да.

— Давно не было примеров, когда молодой футболист после аренды возвращается в «Зенит» и играет.

— Значит, я таким буду — вернусь и заиграю.

20-летний Михайлов арендован «Оренбургом» в сентябре 2023 года. В текущем сезоне на его счету 14 матчей, в которых он отметился результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yaroslav-mihajlov-zenit-klub-nomer-odin-v-rossii-vernus-i-zaigrayu/
ФК Зенит
ФК Оренбург
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