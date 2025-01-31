Миладинович считает, что у Дркушича есть все качества, чтобы стать лидером «Зенита»

Защитник «Тобола» Иван Миладинович заявил, что Ваня Дркушич способен стать лидером «Зенита».

— Как часто общаетесь с Ваней Дркушичем, с которым играли в «Сочи», и как оцениваете его переход в «Зенит»?

— Своей игрой Ваня это заслужил. Мы очень часто общаемся. Когда он перешел в «Црвену Звезду», виделись в Белграде. У него есть все качества, чтобы стать лидером «Зенита». Он обладает серьезными качествами, у него прекрасные физические данные, молодой. Дркушич сможет руководить обороной «Зенита» еще многие годы. В России много серьезных защитников, но Ваня точно один из сильнейших, — приводит слова защитника «РБ Спорт».

Словенец летом 2024 года перешел в «Зенит» из «Сочи». Сразу после трансфера Дркушич на правах аренды уехал в «Црвену Звезду».