Миладинович о Федотове: «После его ухода из «Сочи» все пошло не так»

Экс-игрок «Сочи» Иван Миладинович прокомментировал результаты клуба после ухода Владимира Федотова с поста главного тренера южан.

57-летний специалист покинул команду в июне 2022 года. Под его руководством «барсы» впервые в своей истории завоевали серебряные медали РПЛ.

«После ухода Федотова все пошло не так. Сперва пришел Гаранин, он пытался построить что-то свое. Через полгода ушел. Остался Точилин на 4-5 матчей, при нем мы победили почти во всех играх, но назначили Бердыева. Провели хорошо сборы, он все полностью поменял под себя, но не успел начаться чемпионат, и Курбан Бекиевич ушел. Хохлов, на мой взгляд, был лучшим выбором для команды. Очень хороший человек и сильный тренер. Честно, я получал максимальное удовольствие от его тренировок. Он чувствовал команду, поддерживал командный дух. Могу сказать про него только хорошее, — приводит слова Миладиновича «РБ Спорт».

После 20 сыгранных туров «Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.