Миладинович заявил, что чемпионат Казахстана сильнее ФНЛ

Защитник «Тобола» Иван Миладинович заявил, что чемпионат Казахстана слабее РПЛ.

— Уровень первой лиги, исходя из увиденного вами, выше уровня чемпионата Казахстана?

— Считаю, что чемпионат Казахстана сильнее первой лиги, тем более тут сейчас нет лимита на легионеров, поэтому качественные игроки приезжают и показывают футбол на уровне.

— А если сравнивать чемпионат Казахстана с РПЛ?

— Ну нет, тут уже не сравнить, конечно. Премьер-лига в разы сильнее, — приводит слова Миладиновича «РБ Спорт».

Миладинович выступал за «Сочи» и «Пари НН».