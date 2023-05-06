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Сегодня, 10:30

Милан Гайич подвел итоги своего выступления за ЦСКА в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Защитник ЦСКА Милан Гайич прокомментировал свою игру за московский клуб в подходящем к концу сезоне-2022/23.

«Я очень счастлив своему первому сезону в команде. У нас было много хороших матчей. Если говорить лично о себе, то я удовлетворен тем, что показывал на поле. Мне нравится, как мы успешно выходили из тех ситуаций, в которые попадали.

Единственное, мне бы хотелось прибавить в атакующих действиях. Считаю, что уже удалось сделать шаг вперед. Но развиваться необходимо каждый день. Уверен, что могу прибавить и играть еще лучше, поэтому работаю с удвоенной энергией, чтобы моя цель реализовалась», — рассказал футболист пресс-службе армейцев.

ЦСКА с 48 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. 27-летний серб принял участие в 37 матчах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/exclusive/milan-gayich-v-5-let-mama-reshila-otdat-menya-na-karate-ya-razrydalsya-na-poroge-i-skazal-khochu-zan/
Милан Гайич
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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