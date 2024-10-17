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Сегодня, 05:40

Вьештица: «Дзюба станет лучшим бомбардиром в истории российского футбола»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник «Зенита» Милан Вьештица считает, что нападающий «Акрона» Артема Дзюба станет лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Дзюба — хороший футболист, мы с ним играли друг против друга. Отличный игрок, и статистика говорит за него. Очень рад, что у него сложилась прекрасная карьера. Желаю всем футболистам такой карьеры. Уверен, что он станет лучшим бомбардиром в истории российского футбола», — цитирует Metaratings.ru Вьештицу.

36-летний Дзюба за карьеру забил 230 голов и отстает на 3 мяча от рекордсмена в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола Александра Кержакова.

Источник: Metaratings.ru
Александр Кержаков
Артем Дзюба
Футбол
ФК Акрон
Милан Вьештица

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