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Сегодня, 05:33

Вьештица: «Станковича берут в «Спартак» не из-за имени»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» и «Урала» Милан Вьештица прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых.

«Очень хороший выбор для «Спартака». Знаменитый футболист, но и тренер очень амбициозный, здорово поработал с «Црвеной». Сейчас он выиграл чемпионат Венгрии. Я бы отметил, что у него хороший опыт работы с лучшими тренерами мира. Свой тренерский путь он начал в Италии: ассистентом в «Интере» и в Сампдории». Вы знаете, Деяна берут не из-за имени, а потому что он действительно проходит правильный тренерский путь. Везде, кроме «Сампдории», где он вылетел из Серии А, у него получалось, но в Италии было тяжело выполнить турнирную задачу», – цитирует Metaratings.ru Вьештицу.

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25.

Сейчас серб возглавляет «Ференцварош». Ранее он работал в «Сампдории» и «Црвене Звезде». Белградский клуб под его руководством трижды выигрывал чемпионат Сербии.

Источник: https://metaratings.ru/news/veshtica-stankovich-khoroshii-vybor-dlya-spartaka-on-rabotal-s-luchshimi-trenerami-mira-363702/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Деян Станкович
Милан Вьештица
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