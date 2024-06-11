Вьештица: «Лука Йович точно усилил бы «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Милан Вьештица прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Милана» Луки Йовича в петербургский клуб.

«Не сказал бы, что в «Реале» и «Милане» у Йовича были неудачи. Конечно, в Мадриде тяжело проявить себя, должно сложиться много факторов. Но если есть вариант переехать в Санкт-Петербург, то он, как ни крути, усилит «Зенит». Это сто процентов. Если получится сделать трансфер, то лично я буду очень рад. Это хорошее усиление для «Зенита». Может ли он забить за сезон больше 20 голов как Малком или Кассьерра? Надеюсь, что так будет. Загадывать заранее тяжело, но он точно усилит команду», — приводит слова Вьештица Metaratings.ru.

26-летний Йович выступает за «Милан» с сентября прошлого года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года. Форвард провел за команду 30 матчей, забил 9 мячей и сделал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.