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Сегодня, 10:31

Миланов назвал период выступления за ЦСКА лучшим в своей карьере

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Георгий Миланов поделился воспоминаниями от выступлений в московском клубе.

«Честно говоря, в каждом клубе, где бы я ни выступал, всегда завоевывал трофеи. Даже когда только начинал играть в Болгарии за «Литекс», выиграл чемпионат и Суперкубок. Также брал титулы с венгерским «Фехерваром» и болгарским «Левски». Но, конечно, лучший период в моей карьере был в ЦСКА. За пять лет мы дважды становились чемпионами России, дважды выиграли серебряные медали, один раз завоевали Суперкубок. Наша команда выступала в Лиге чемпионов. Это были прекрасные времена, я очень скучаю по ним», — цитирует Миланова «РБ Спорт».

Болгарский футболист выступал за ЦСКА с 2013 по 2018 год. Вместе с армейцами он стал двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Источник: РБ Спорт
Георгий Миланов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)

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