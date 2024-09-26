Миланов назвал период выступления за ЦСКА лучшим в своей карьере

Бывший полузащитник ЦСКА Георгий Миланов поделился воспоминаниями от выступлений в московском клубе.

«Честно говоря, в каждом клубе, где бы я ни выступал, всегда завоевывал трофеи. Даже когда только начинал играть в Болгарии за «Литекс», выиграл чемпионат и Суперкубок. Также брал титулы с венгерским «Фехерваром» и болгарским «Левски». Но, конечно, лучший период в моей карьере был в ЦСКА. За пять лет мы дважды становились чемпионами России, дважды выиграли серебряные медали, один раз завоевали Суперкубок. Наша команда выступала в Лиге чемпионов. Это были прекрасные времена, я очень скучаю по ним», — цитирует Миланова «РБ Спорт».

Болгарский футболист выступал за ЦСКА с 2013 по 2018 год. Вместе с армейцами он стал двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.