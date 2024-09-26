Миланов: «Когда играл за ЦСКА с «Баварией» в Лиге чемпионов, были мурашки»

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Болгарии Георги Миланов поделился мнением об отстранении российских команд от международных соревнований.

«Спорт и политика — разные вещи. Спорт — это совершенно другое. Я вообще не люблю говорить про политику. Очень надеюсь, что вся эта ситуация разрешится, и российские клубы вернутся в еврокубки. Как в Болгарии относятся к России? Нормально. Вообще никаких проблем. Футболисты часто переходят из чемпионата Болгарии в РПЛ. Простой пример — трансфер Роналдо из «Левски» в «Ростов». Так что болгарские футболисты хотят играть в России. Главное, чтобы предложения были хорошими», — приводит слова Миланова «РБ Спорт».

Миланов выступал за ЦСКА с 2013 по 2016 год. Вместе с московским клубом болгарин стал двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.