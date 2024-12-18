Чурчич: «Уровень российской лиги остается высоким»

Экс-тренер солигорского «Шахтера» и «Тобола» Милич Чурчич не согласен, что уровень РПЛ упал за последние годы.

«Я не согласен с тем, что уровень РПЛ упал. В лиге остается много сильных футболистов, те же бразильцы, африканцы, сербы, балканцы. Плюс много хороших российских футболистов. Так что я считаю, что уровень российской лиги остается высоким.

Мне очень нравится, какой футбол показывают «Спартак» и «Ростов». Да даже в «Химках» и «Ахмате», которые находятся в нижней части таблицы, очень много сильных российских ребят. За РПЛ крайне любопытно наблюдать, потому что каждая команда может обыграть каждую. Отличная лига», — заявил Чурчич.