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Сегодня, 11:44

Миллер о матче «Зенит» — «Краснодар»: «Лев прыгнул, Бык отскочил»

Руслан Минаев
Алексей Миллер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер одной фразой охарактеризовал матч «Зенит» — «Краснодар» (1:1) в 15-м туре РПЛ.

«Лев прыгнул, Бык отскочил», — приводит слова руководителя пресс-служба чемпионов России.

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.

В следующем туре «быки» 26 ноября сыграют на выезде с «Уралом», а питерцы 25 ноября примут «Сочи».

«Краснодар» не просто выстоял против «Зенита». «Быки» доказали, что достойны золота РПЛ

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Алексей Миллер
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