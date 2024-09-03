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Сегодня, 16:36

Мажич: «Уверен, что российские арбитры вернутся на международную арену»

Константин Белов
Корреспондент
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Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич выразил уверенность, что российские судьи вновь будут работать на международных турнирах.

3 сентября прошла встреча представителей клубов РПЛ с Мажичем и председателем ЭКС при президенте РФС Павлом Каманцевым.

— Была хорошая и конструктивная встреча. Хочу сказать спасибо РФС за нее. Была хорошая атмосфера, здравый и конструктивный диалог. Я надеюсь, что следующая встреча будет через несколько месяцев.

— Главная проблема российского судейства?
— У нас просто есть несколько проблем. И они будут решаться. Верю, что у нас есть качества, благодаря которым можем с ними справиться. И с каждым годом будет все лучше.

Я приехал в Россию по приглашению РФС. Я работаю для улучшения российского футбола. Шаг за шагом мы двигаемся по намеченному плану.

— Верите, что наши судьи будут работать на международной арене при вас?
— Уверен, наши арбитры будут на международной арене. Они много теряют. Карасев перед нашим отстранением был одним из лучших в Европе. Но я верю, россияне будут получать хорошие назначения.

Футбол
РФС
Милорад Мажич
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