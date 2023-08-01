Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 17:35

Мажич: «Это была ошибка Безбородова. Мы не будем скрывать ее или оправдывать»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Футболисты ЦСКА недовольны решением Владислава Безбородова в матче с «Ахматом».
Фото ПФК ЦСКА
Telegram Дзен

Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с перебитым 11-метровым ударом в матче второго тура чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА (2:3).

«В ночь после игры мы досконально изучили коммуникацию арбитров в том матче, а затем очень оперативно, не дожидаясь решения ЭСК, объяснили общественности, как именно проходил процесс принятия резонансного решения с перебитием пенальти, — сказал Мажич «СЭ». — Да, это была ошибка арбитра, решение принято вне протокола ВАР. И мы не будем скрывать ее или оправдывать. Технически связь между ВАР-центром в Москве и стадионом «Ахмат Арена» в Грозном была не очень стабильной весь матч, но нарушение сигнала произошло на несколько секунд позже, и именно они оказались решающими».

Мажич также отметил, что ситуация с Безбородовым должна стать возможностью для обучения и выводов.

«К тому, что ранее было опубликовано, мне нечего добавить, так как мы разобрали эпизод полностью и признали ошибку. Ситуация неприятная, но для нас она должна стать возможностью для дополнительного обучения и выводов. Хоть зрители уже привыкли к ВАР, но на всех матчах РПЛ он был внедрен только в 2020 году. И по моей информации, за все время работы системы в воскресенье был второй случай нарушения протокола ВАР. Это недопустимо, но такое может произойти в любом чемпионате. Мы подробно проработаем эту ситуацию с арбитрами, чтобы исключить ее повторение в будущем. Наша задача — повысить уровень коммуникации между рефери в поле и ВАР-комнатой. Потому что четкая, эффективная и точная информация как с одной, так и с другой стороны необходима для принятия правильных и быстрых решений строго в соответствии с протоколом ВАР и правилами игры», — добавил Мажич.

ЦСКА обыграл «Ахмат» на выезде со счетом 3:2 Все пять голов были забиты с пенальти. Также в матче два игрока хозяев и один — гостей получили красные карточки.

Полное интервью Милорада Мажича «СЭ» здесь

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
Милорад Мажич
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Килиан Мбаппе больше не может активировать опцию продления контракта с «ПСЖ»
На теннисном турнире в Вашингтоне отменили рукопожатия украинских игроков с белорусами и россиянами
В ЛНР заявили о захвате большого количества оружия НАТО
Флаг Исландии снят с флагштока на здании посольства в Москве
Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Ахмат» — ЦСКА и другие матчи
Милорад Мажич: «Это ошибка Безбородова. Мы не будем скрывать ее или оправдывать»
Тикнизян — лучший игрок старта РПЛ. Кассьерра и Смолов — в топ-10
Вратарь «Балтики» Латышонок рассказал, кто из игроков «Спартака» доставил ему больше всего проблем
Гладилин: «Матч ЦСКА с «Ахматом» получился очень эмоциональным и интересным по накалу»
Первак считает, что «Спартак» поборется за чемпионство с «Зенитом»
Гладилин рассказал, чем его порадовал «Спартак» в матче с «Балтикой»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Михаил Пряничников стал директором по коммуникациям «Спартака»

Кержаков рассказал об эмоциях от тренировки «Зенита» в Михайловском саду Русского музея