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Сегодня, 09:26

Красич: «У ЦСКА с Николичем есть хорошие перспективы бороться за чемпионство»

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Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич поделился мнением относительно назначения сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера армейцев.

«Марко — еще молодой и перспективный специалист, который каждый день учится. В будущем серб станет большим тренером, но посмотрим, как у него получится в ЦСКА. Только после результатов можно говорить о его работе. Но у команды с Николичем есть очень большие и хорошие перспективы бороться за чемпионство», — приводит слова Красича Sport24.

ЦСКА заключил контракт с 44-летним тренером до конца сезона-2025/26. Отмечается, что команда начнет подготовку под руководством Николича 20 июня на базе в Новогорске.

В минувшем сезоне серб тренировал «Шабаб Аль-Ахли». Под его руководством команда из Дубая завоевала Суперкубок страны в 2023 году, а также Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м.

Источник: Sport24
Милош Красич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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