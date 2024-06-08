Красич объяснил причину увольнения Федотова из ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич поделился мнением об отставке Владимира Федотова с поста главного тренера.

«В российском футболе многое поменялось, и поэтому не многие игроки из Европы сейчас едут в РПЛ. Даже с учетом этого ЦСКА при Федотове играл хорошо. Но все равно мы понимаем, что такой клуб хочет быть первым в России, а все остальные на вторых и третьих местах. Конечно, Федотов выиграл кубок России, и все думали, что при нем ЦСКА станет только лучше, но, как я говорил, такой большой клуб всегда хочет иметь в своей копилке больше денег золотых медалей чемпионата», — цитирует Красича Sport24.

Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. Под руководством 57-летнего специалиста армейцы провели 86 матчей, одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 19 поражений.