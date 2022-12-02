Милошевич надеется, что Россия и Сербия организуют турнир, который станет заменой еврокубков для клубов РПЛ

Бывший нападающий «Рубина» и сборной Сербии Саво Милошевич высказался о сотрудничестве между российским и сербским футболом.

«Хотелось бы еще больше матчей между сербскими и российскими командами. Недавно был отличный матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой». Это хороший пример объединения сербского и российского футбола в трудную минуту.

Когда я был тренером «Партизана», мы играли в Кубке в ОАЭ. Это отличная идея — проводить такие турниры не только на зимних сборах. Надеюсь, в дальнейшем ФСС и РФС, а также клубы договорятся о проведении похожего кубка. Может, этот турнир станет заменой еврокубков для клубов РПЛ. В любом случае такие соревнования пойдут на пользу как российским, так и сербским клубам", — приводит Sport24 слова Милошевича.

22 ноября «Зенит» провел товарищеский матч с белградской «Црвеной Звездой» на фоне отстранения российских клубов от международных турниров. Победу одержала команда из Санкт-Петербурга со счетом 3:1.