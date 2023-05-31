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Сегодня, 20:19

Минасов считает, что история с Промесом не влияет на имидж «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Арсен Минасов прокомментировал ситуацию с полузащитником «Спартака» Квинси Промесом.

«Это не вопрос футбольного клуба или федерации. Скорее область юриспруденции, где должны реагировать более компетентные органы. Если это действительно так, обвинение справедливо и это будет доказано в суде, то этому человеку нечего делать в российском спорте. Не думаю, что нынешняя история влияет на имидж «Спартака». А вот действия клуба после вынесения судом решения — это уже куда более важная история. Если суд вынесет обвинительный приговор, то «Спартак» будет обязан отреагировать только одним способом: разрыв контракта и высылка из страны. И не важно, кто он — Промес или кто-то другой. Это абсолютно не важно», — приводит слова Минасова «РБ Спорт».

30 мая стало известно, что прокуратура Нидерландов предъявила Промесу обвинение в контрабанде наркотиков.

В текущем сезоне 31-летний голландец провел 36 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 10 результативных передач. Он вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/arsen-minasov-istoriya-s-promesom-ne-vliyaet-na-imidzh-spartaka-vazhno-chto-klub-sdelaet-posle-resheniya-suda/
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Арсен Минасов
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