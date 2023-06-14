Минасов: «Трансферная стоимость Малкома и Роши адекватная, Обляков и Чалов переоценены»

Футбольный агент Арсен Минасов высказался об обновленном рейтинге самых подорожавших игроков чемпионата России по версии портала Transfermarkt.

«Transfermarkt не является мерилом реальной стоимости игроков. Это их субъективная оценка, которая выводится на основе каких-то алгоритмов и формул. Роша подорожал на 3,5 млн евро, а завтра его могут купить за 10 или за 2. Оценка трансферной стоимости Малкома, Вендела, Клаудиньо, Сантоса и Роши достаточно адекватная. Обляков и Чалов несколько переоценены. Федор был в аренде в «Базеле», но никто не захотел его приобрести», — приводит «Спорт День за Днем» слова Минасова.

Список обновленного рейтинга самых подорожавших игроков РПЛ по версии портала Transfermarkt возглавил защитник ЦСКА Виллиан Роша. Его рыночная стоимость выросла на 3,5 миллиона евро. На втором месте расположился форвард «Зенита» Малком, который подорожал на 3 милиона евро. В тройку также вошел полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Стоимость 23-летнего хавбека «быков» возросла на 3 миллиона евро.