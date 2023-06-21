Минасян предположил, что Захарян хочет повторить путь Кварацхелии

Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян допустил трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Урарту».

«Переход Захаряна в чемпионат Армении может стать шагом вперед для его будущего. Просто так играть в Армении ему нет смысла. Может быть, он хочет повторить путь Хвичи Кварацхелии, который через Грузию перешел в «Наполи», — цитирует Минасяна Metaratings.ru.

Ранее журналист Грач Хачатрян заявил, что «Урарту» заинтересован в Захаряне для дальнейшей перепродажи футболиста в Европу. Однако пресс-атташе армянского клуба Лусине Арутюнян в комментарии для «СЭ» опроверг эту информацию.

Захарян является воспитанником «Динамо». В минувшем сезоне 20-летний футболист провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами.