Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:56

Минасян считает, что Сперцян давно перерос уровень РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян оценил шансы Эдуарда Сперцяна заиграть в одном из европейских чемпионатов.

«Сперцян — очень талантливый футболист, у него есть огромный потенциал. Думаю, что он даже способен приблизиться к уровню Генриха Мхитаряна, а может, и превзойти его. Но для того, чтобы это случилось, ему нужно перейти в чемпионат более высокого уровня. Сперцян давно перерос уровень РПЛ. Мне кажется, ему лучше начать с испанского чемпионата, пусть это станет хорошим трамплином. Ему там будет комфортно, но все будет зависеть от него самого. Нужно двигаться шаг за шагом», — приводит слова Минасяна «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне футболист провел 36 матчей в составе «Краснодара» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vardan-minasyan-spertsyan-davno-pereros-uroven-rpl-dumayu-on-sposoben-prevzojti-mhitaryana/
Вардан Минасян
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
4
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Россия заблокировала переход фигуриста в сборную Чехии. Политика или вопрос принципа?
Прагматизм Игнашевича, убийственные стандарты, новый Соболев. «Балтика» — в РПЛ!
Ученые обнаружили новый источник питания раковых клеток
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» — «Факел»: Дзюба не попал в заявку, Пиняев — в запасе

Корнеев: «Выход Дуарте — сомнительный выбор Абаскаля на дерби с ЦСКА»