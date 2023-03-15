Минцифры сообщил о возможности дистанционно оформлять Fan ID

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ на официальном сайте объявило, что вскоре можно будет оформить карту болельщика (Fan ID) для посещения матчей РПЛ дистанционно. Данная возможность появится с 15 марта.

Оформить карту удаленно можно будет двумя способами: либо с помощью загранпаспорта на 10 лет, либо с помощью биометрии из единой биометрической системы (ЕБС).

Для тех, кто не хочет пользоваться дистанционными услугами, по-прежнему сохранится оформление карты в МФЦ.

С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования распространилось на все 16 стадионов клубов РПЛ.