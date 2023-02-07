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Сегодня, 11:22

Минцифры РФ сообщило о разработке мобильного приложения «Карта болельщика» для оформления Fan ID

Виталий Косик
Корреспондент
Болельщики «Локомотива».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Минцифры РФ выпустило бета-версию приложения «Карта болельщика», которая поможет более удобными способами оформить Fan ID для посещения матчей РПЛ.

По информации министерства, приложение поможет сохранить билет и пройти по нему на стадион даже без доступа к сети.

Также сообщается, что в скором времени карту можно будет оформить прямо в приложении и без посещения МФЦ.

На данный момент Fan ID уже оформили 375 тысяч граждан России.

Сама карта болельщика необходима для посещения матчей РПЛ и должна оформляться заранее, до матча, в том числе на детей до 14 лет.

Источник: https://t.me/mintsifry/1765
Футбол
РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
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