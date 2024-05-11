Чишкала: «Вероятность, что у кого-то получится перейти из мини-футбола в большой, близка к нулю»

Игрок сборной России по мини-футболу и «Бенфики» Иван Чишкала оценил перспективы мини-футболистов перейти в большой футбол.

«Никогда не хотел попробовать себя в большом футболе, потому что понимаю, что это совершенно два разных спорта, которые друг к другу имеют очень мало отношения. Вот есть пример Шатова, а кого назвать еще? Это штучное, не системное, не получится так постоянно переходить. Шатов наверняка помимо мини-футбола еще и в большой играл, у него получилось так удачно сделать карьеру, большой молодец. Но вероятность того, что так у кого-то получится, близка к нулю.

Из большого футбола в мини-футбол? Там вообще ноль. Без шансов. Раньше еще было возможно переходить — уровень мини-футбола был достаточно низким. Но сейчас он в своем развитии убежал очень далеко, и если переходить из большого футбола, то ребята просто не будут успевать за мыслями», — приводит Metaratings слова Чишкалы.

Чишкала является обладателем Кубка УЕФА, двукратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка страны, а также вице-чемпионом Португалии и обладателем Кубка Португалии.