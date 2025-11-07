Министр просвещения Кравцов о «Спартаке»: «У команды есть воля, желание побеждать и дух»

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в разговоре с «СЭ» оценил результаты «Спартака» в этом сезоне. «Мы хотим, чтобы игра была лучше. Но у команды есть воля, желание побеждать, командный дух. Это важно сохранить, идти до конца», — сказал Кравцов «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава». «Спартак» занимает шестую строчку с 22 очками после 14 туров РПЛ. 6 ноября красно-белые победили «Локомотив» (3:1) в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

bishevcky Ну что-что,а дух из свинарника есть всегда , не поспоришь. 07.11.2025

Opilki Всё есть, нет только тямы качественно играть в обороне. 07.11.2025

spartsmen ещё алкаша гурулёва не спросили ... 07.11.2025

Valery Petrukhin То-то у нас в образовании всё прекрасно: докатились, что, оказывается, есть высшие вверенные учреждения, которые принимают с 50 баллами, что сам МИнобР признал, наметив отмену данной постановы на 2026 год. Но зато Станковича - не тронь!!! 07.11.2025

mikeV Книжек только по-прежнему не хватает, чтобы читать! От того и проблемы... P.S. Хотелось бы увидеть вклад каждого из двух авторов этого супер-материала, какая часть текста кому принадлежит. Предположу, что Бухаев написал первое предложение, а Барулев - два последних. Или нет? 07.11.2025