Министр просвещения Кравцов о «Спартаке»: «У команды есть воля, желание побеждать и дух»

7 ноября, 10:25
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в разговоре с «СЭ» оценил результаты «Спартака» в этом сезоне.
«Мы хотим, чтобы игра была лучше. Но у команды есть воля, желание побеждать, командный дух. Это важно сохранить, идти до конца», — сказал Кравцов «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».
«Спартак» занимает шестую строчку с 22 очками после 14 туров РПЛ.
6 ноября красно-белые победили «Локомотив» (3:1) в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.
bishevcky
Ну что-что,а дух из свинарника есть всегда , не поспоришь.
07.11.2025
Opilki
Всё есть, нет только тямы качественно играть в обороне.
07.11.2025
spartsmen
ещё алкаша гурулёва не спросили ...
07.11.2025
* 100% Инсайды *
,Приветствуем!! Кому такие матчи 100% нужны? Пример; Футбол Австралия 11:45 мск Аделаида Юнайтед - ВС Уондерерс Первый тайм Тотал Больше 1,5 Коэффициент 2,10 (На данное событие есть Коэффициент Около 12) пишите Если ещё такая Информация 100% нужна,то вам сюда; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Есть 100% Источник по таким Матчам!В интернете такой информации не найти)
07.11.2025
Valery Petrukhin
То-то у нас в образовании всё прекрасно: докатились, что, оказывается, есть высшие вверенные учреждения, которые принимают с 50 баллами, что сам МИнобР признал, наметив отмену данной постановы на 2026 год. Но зато Станковича - не тронь!!!
07.11.2025
mikeV
Книжек только по-прежнему не хватает, чтобы читать! От того и проблемы... P.S. Хотелось бы увидеть вклад каждого из двух авторов этого супер-материала, какая часть текста кому принадлежит. Предположу, что Бухаев написал первое предложение, а Барулев - два последних. Или нет?
07.11.2025
Семён Фадеич
А мы, это кто?
07.11.2025