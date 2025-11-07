Министр просвещения Кравцов поддержал тренера «Спартака» Станковича

7 ноября, 10:35
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в разговоре с «СЭ» поддержал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
«Станковича надо оставлять? Да, не меняю своего мнения. Но если руководство клуба примет решение, мы отнесемся к нему с доверием. Знаком с новым генеральным директором (Сергеем Некрасовым)», — сказал Кравцов «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».
«Спартак» занимает шестую строчку с 22 очками после 14 туров РПЛ.
6 ноября красно-белые победили «Локомотив» (3:1) в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.
ФОКСИ
С просвещением все проблемы решены!!!....займусь-ка футболом......
07.11.2025
NESTA55
Если этот поддерживает, значит точно гнать надо Станковича... А если по сути: всем, кто хоть немного разбирается в футболе,было понятно, что не стоит продлевать с ним контракт. А вот руководство Спартака контракт продлило...
07.11.2025
ksv-65
Хоккее КХЛ... это ГОВНИЩЕ!!! Главный это Третьяк!! А вот самые лучшие США и КАНАДА в НХЛ!! Дегтярёв, ждет , чтобы в РПЛ было дерьмо и болельщиков 50% будет стадионы...В ЛОКО видели болельщиков?? А вот Ахмат, Рубин Кр.Советов и прочие Ростовы..нет болельщиков....В 90-х годов у нас не было болельщиков, вообще...
07.11.2025
ksv-65
Наверняка, будет лучший тренер Станкович, это МИД ЛАВРОВ!!!!)) УРРРРААААА!!!
07.11.2025
oiv1vio
Нет ни у кого этого пресловутого админ.ресурса. Это всё глюки хейтеров и фанатиков футбольных. Такие же хейтеры и фанатики обвиняют всех и вся и в хоккее.
07.11.2025
Gogy
надо же,министр просвещения знает тренеров РПЛ! А министр спорта не знает...
07.11.2025
Владислав
Я не понял, там всё министерство поголовно за Спартак топит? Но админ-ресурс все равно у Зенита. Смешно.
07.11.2025
Симон Вирсаладзе
Пусть лучше своими прямыми обьязанностями занимается. А для начала букварь перечитает, грамотей великий.
07.11.2025
Opilki
Гнать в шею вместе с министром!
07.11.2025
shpasic
ничего себе, хоть один министр знает фамилию хотя бы одного футбольного тренера?
07.11.2025
АндрейЕвгеньевич
Как нам скажут, так и хорошо.. Суть этих людишек..
07.11.2025
m_16
Ты думаешь, министр сам гонялся за журналистом, чтобы сообщить ему своё мнение?
07.11.2025
Александр Солодовников
Куда наше просвещение катится..... мало того , что в школе теперь нихрена не учат , он вместо своих прямых обязанностей в чужой огород лезет....(
07.11.2025
oiv1vio
Кому вам? Тем, кто в виртуальном пространстве существует, строча комментарии? Так он не Министр не их.
07.11.2025
oiv1vio
То есть, высказывать своё мнение могут только те, кто просиживет штаны в комментариях на СЭ? Ну-ну.
07.11.2025
oiv1vio
Без мозгов те, кто сидят в интеренете и пишут комментарии, особенно хейтерские. Это дно на социальной лестнице.
07.11.2025
Soliton Оренбург
молодец какой
07.11.2025
* 100% Инсайды *
Приветствуем!! Кому такие матчи 100% нужны? Пример; Футбол Австралия 11:45 мск Аделаида Юнайтед - ВС Уондерерс Первый тайм Тотал Больше 1,5 Коэффициент 2,10 (На данное событие есть Коэффициент Около 12) пишите Если ещё такая Информация 100% нужна,то вам сюда; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Есть 100% Источник по таким Матчам!В интернете такой информации не найти)
07.11.2025
Бен Ричардс
Если этот тоже не хочет работать за свои зарплату и привилегии должности, потому что скучает по дому и семье не надо лишать его радости семейной жизни, пусть уходит с работы и сидит дома. Нам такие жертвы не нужны, никто не почувствует такой потери.
07.11.2025
napadenie
Ну зачем так подставляться?
07.11.2025
* 100% Инсайды *
Приветствуем!! Кому такие матчи 100% нужны? Пример; Футбол Австралия 11:45 мск Аделаида Юнайтед - ВС Уондерерс Первый тайм Тотал Больше 1,5 Коэффициент 2,10 (На данное событие есть Коэффициент Около 12) пишите Если ещё такая Информация 100% нужна,то вам сюда; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Есть 100% Источник по таким Матчам!В интернете такой информации не найти)
07.11.2025
Headliner85
Вот такое у нас просвещение - без мозгов
07.11.2025
Valery Petrukhin
У уборщицы Минобра тоже поинтересуйтесь! Ведь только она может сказать: "Куда попёрся по вымытому!!!"
07.11.2025
Семён Фадеич
Да кто мы, во всех ответах у него? Мы - Сергей Кравцов?
07.11.2025