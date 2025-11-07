Министр просвещения Кравцов поддержал тренера «Спартака» Станковича

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в разговоре с «СЭ» поддержал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. «Станковича надо оставлять? Да, не меняю своего мнения. Но если руководство клуба примет решение, мы отнесемся к нему с доверием. Знаком с новым генеральным директором (Сергеем Некрасовым)», — сказал Кравцов «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава». Станкович выпрашивает увольнение из «Спартака». И его можно понять «Спартак» занимает шестую строчку с 22 очками после 14 туров РПЛ. 6 ноября красно-белые победили «Локомотив» (3:1) в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

ФОКСИ С просвещением все проблемы решены!!!....займусь-ка футболом...... 07.11.2025

NESTA55 Если этот поддерживает, значит точно гнать надо Станковича... А если по сути: всем, кто хоть немного разбирается в футболе,было понятно, что не стоит продлевать с ним контракт. А вот руководство Спартака контракт продлило... 07.11.2025

ksv-65 Хоккее КХЛ... это ГОВНИЩЕ!!! Главный это Третьяк!! А вот самые лучшие США и КАНАДА в НХЛ!! Дегтярёв, ждет , чтобы в РПЛ было дерьмо и болельщиков 50% будет стадионы...В ЛОКО видели болельщиков?? А вот Ахмат, Рубин Кр.Советов и прочие Ростовы..нет болельщиков....В 90-х годов у нас не было болельщиков, вообще... 07.11.2025

ksv-65 Наверняка, будет лучший тренер Станкович, это МИД ЛАВРОВ!!!!)) УРРРРААААА!!! 07.11.2025

oiv1vio Нет ни у кого этого пресловутого админ.ресурса. Это всё глюки хейтеров и фанатиков футбольных. Такие же хейтеры и фанатики обвиняют всех и вся и в хоккее. 07.11.2025

Gogy надо же,министр просвещения знает тренеров РПЛ! А министр спорта не знает... 07.11.2025

Владислав Я не понял, там всё министерство поголовно за Спартак топит? Но админ-ресурс все равно у Зенита. Смешно. 07.11.2025

Симон Вирсаладзе Пусть лучше своими прямыми обьязанностями занимается. А для начала букварь перечитает, грамотей великий. 07.11.2025

Opilki Гнать в шею вместе с министром! 07.11.2025

shpasic ничего себе, хоть один министр знает фамилию хотя бы одного футбольного тренера? 07.11.2025

АндрейЕвгеньевич Как нам скажут, так и хорошо.. Суть этих людишек.. 07.11.2025

m_16 Ты думаешь, министр сам гонялся за журналистом, чтобы сообщить ему своё мнение? 07.11.2025

Александр Солодовников Куда наше просвещение катится..... мало того , что в школе теперь нихрена не учат , он вместо своих прямых обязанностей в чужой огород лезет....( 07.11.2025

oiv1vio Кому вам? Тем, кто в виртуальном пространстве существует, строча комментарии? Так он не Министр не их. 07.11.2025

oiv1vio То есть, высказывать своё мнение могут только те, кто просиживет штаны в комментариях на СЭ? Ну-ну. 07.11.2025

oiv1vio Без мозгов те, кто сидят в интеренете и пишут комментарии, особенно хейтерские. Это дно на социальной лестнице. 07.11.2025

Soliton Оренбург молодец какой 07.11.2025

* 100% Инсайды * Приветствуем!! Кому такие матчи 100% нужны? Пример; Футбол Австралия 11:45 мск Аделаида Юнайтед - ВС Уондерерс Первый тайм Тотал Больше 1,5 Коэффициент 2,10 (На данное событие есть Коэффициент Около 12) пишите Если ещё такая Информация 100% нужна,то вам сюда; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Есть 100% Источник по таким Матчам!В интернете такой информации не найти) 07.11.2025

Бен Ричардс Если этот тоже не хочет работать за свои зарплату и привилегии должности, потому что скучает по дому и семье не надо лишать его радости семейной жизни, пусть уходит с работы и сидит дома. Нам такие жертвы не нужны, никто не почувствует такой потери. 07.11.2025

napadenie Ну зачем так подставляться? 07.11.2025

* 100% Инсайды * Приветствуем!! Кому такие матчи 100% нужны? Пример; Футбол Австралия 11:45 мск Аделаида Юнайтед - ВС Уондерерс Первый тайм Тотал Больше 1,5 Коэффициент 2,10 (На данное событие есть Коэффициент Около 12) пишите Если ещё такая Информация 100% нужна,то вам сюда; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Есть 100% Источник по таким Матчам!В интернете такой информации не найти) 07.11.2025

Headliner85 Вот такое у нас просвещение - без мозгов 07.11.2025

Valery Petrukhin У уборщицы Минобра тоже поинтересуйтесь! Ведь только она может сказать: "Куда попёрся по вымытому!!!" 07.11.2025