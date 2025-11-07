Видео
7 ноября, 10:35

Министр просвещения Кравцов поддержал тренера «Спартака» Станковича

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в разговоре с «СЭ» поддержал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Станковича надо оставлять? Да, не меняю своего мнения. Но если руководство клуба примет решение, мы отнесемся к нему с доверием. Знаком с новым генеральным директором (Сергеем Некрасовым)», — сказал Кравцов «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

Деян Станкович.Станкович выпрашивает увольнение из «Спартака». И его можно понять

«Спартак» занимает шестую строчку с 22 очками после 14 туров РПЛ.

6 ноября красно-белые победили «Локомотив» (3:1) в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

24

  • ФОКСИ

    С просвещением все проблемы решены!!!....займусь-ка футболом......

    07.11.2025

  • NESTA55

    Если этот поддерживает, значит точно гнать надо Станковича... А если по сути: всем, кто хоть немного разбирается в футболе,было понятно, что не стоит продлевать с ним контракт. А вот руководство Спартака контракт продлило...

    07.11.2025

  • ksv-65

    Хоккее КХЛ... это ГОВНИЩЕ!!! Главный это Третьяк!! А вот самые лучшие США и КАНАДА в НХЛ!! Дегтярёв, ждет , чтобы в РПЛ было дерьмо и болельщиков 50% будет стадионы...В ЛОКО видели болельщиков?? А вот Ахмат, Рубин Кр.Советов и прочие Ростовы..нет болельщиков....В 90-х годов у нас не было болельщиков, вообще...

    07.11.2025

  • ksv-65

    Наверняка, будет лучший тренер Станкович, это МИД ЛАВРОВ!!!!)) УРРРРААААА!!!

    07.11.2025

  • oiv1vio

    Нет ни у кого этого пресловутого админ.ресурса. Это всё глюки хейтеров и фанатиков футбольных. Такие же хейтеры и фанатики обвиняют всех и вся и в хоккее.

    07.11.2025

  • Gogy

    надо же,министр просвещения знает тренеров РПЛ! А министр спорта не знает...

    07.11.2025

  • Владислав

    Я не понял, там всё министерство поголовно за Спартак топит? Но админ-ресурс все равно у Зенита. Смешно.

    07.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Пусть лучше своими прямыми обьязанностями занимается. А для начала букварь перечитает, грамотей великий.

    07.11.2025

  • Opilki

    Гнать в шею вместе с министром!

    07.11.2025

  • shpasic

    ничего себе, хоть один министр знает фамилию хотя бы одного футбольного тренера?

    07.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Как нам скажут, так и хорошо.. Суть этих людишек..

    07.11.2025

  • m_16

    Ты думаешь, министр сам гонялся за журналистом, чтобы сообщить ему своё мнение?

    07.11.2025

  • Александр Солодовников

    Куда наше просвещение катится..... мало того , что в школе теперь нихрена не учат , он вместо своих прямых обязанностей в чужой огород лезет....(

    07.11.2025

  • oiv1vio

    Кому вам? Тем, кто в виртуальном пространстве существует, строча комментарии? Так он не Министр не их.

    07.11.2025

  • oiv1vio

    То есть, высказывать своё мнение могут только те, кто просиживет штаны в комментариях на СЭ? Ну-ну.

    07.11.2025

  • oiv1vio

    Без мозгов те, кто сидят в интеренете и пишут комментарии, особенно хейтерские. Это дно на социальной лестнице.

    07.11.2025

  • Soliton Оренбург

    молодец какой

    07.11.2025

  • * 100% Инсайды *

  • Бен Ричардс

    Если этот тоже не хочет работать за свои зарплату и привилегии должности, потому что скучает по дому и семье не надо лишать его радости семейной жизни, пусть уходит с работы и сидит дома. Нам такие жертвы не нужны, никто не почувствует такой потери.

    07.11.2025

  • napadenie

    Ну зачем так подставляться?

    07.11.2025

  • Headliner85

    Вот такое у нас просвещение - без мозгов

    07.11.2025

  • Valery Petrukhin

    У уборщицы Минобра тоже поинтересуйтесь! Ведь только она может сказать: "Куда попёрся по вымытому!!!"

    07.11.2025

  • Семён Фадеич

    Да кто мы, во всех ответах у него? Мы - Сергей Кравцов?

    07.11.2025

    Деян Станкович
    ФК Спартак (Москва)
