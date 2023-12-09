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Сегодня, 16:53

Министр просвещения Кравцов считает, что «Спартак» может стать чемпионом России

Футболисты «Спартака»
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов высказал мнение, что «Спартак» не потерял шансы на победу в чемпионате России. В субботу красно-белые при температуре «-11» разгромили «Крылья Советов» со счетом 3:0 в матче 18-го тура РПЛ.

«Мне сложно сказать, стоит ли играть в такую погоду, это специалисты должны определить», — приводит ТАСС слова Кравцова.

«Спартак» завершил первую часть чемпионата с 30 очками после 18 туров.

«Замечательно, что «Спартак» с победой уходит на зимний перерыв. На что можно надеяться? Может, и первое место займет», — сказал министр, поддерживающий «Спартак» из-за занимающегося в академии красно-белых сына.

Квинси Промес и&nbsp;Александр Соболев радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;Крыльев Советов&raquo;. Зимняя месть «Спартака». Красно-белые ответили «Крыльям» разгромом, Абаскаль может перевести дух

Источник: ТАСС
ФК Спартак (Москва)
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