Министр просвещения РФ Кравцов надеется на высокий уровень игры «Спартака»

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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что он является болельщиком московского «Спартака».
«Надеюсь, что «Спартак» будет показывать высокий уровень игры, доставлять позитивные эмоции, в том числе и моему сыну. Но еще раз хочу сказать, что у нас достаточно сильные команды. Я не такой футбольный болельщик, но, посещая матчи, вижу очень классную игру», — цитирует Кравцова ТАСС.
«Спартак» в трех первых турах РПЛ выиграл все три матча. С 9 очками он лидирует в турнирной таблице чемпионата России.
В следующем туре красно-белые в гостях сыграют с «Уралом» 11 августа.