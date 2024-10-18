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Сегодня, 10:25

Министр спорта Белоруссии предложил организовать товарищеский турнир с российскими клубами

Артем Бухаев
Корреспондент
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Министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном проведении товарищеского турнира с российскими командами.

«Мне кажется, нужен товарищеский турнир между российскими и белорусскими клубами. Например, «Локомотив» очень хорошо взаимодействует с дзержинским «Арсеналом», взаимовыгодное сотрудничество. У нас много хороших клубов. Подобные турниры будут только на пользу российского и белорусского футбола», — сказал Ковальчук «СЭ».

Ранее министр рассказал «СЭ», что белорусы готовы сыграть товарищеский матч со сборной России в 2025 году.

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