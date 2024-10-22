Министр спорта Белоруссии заявил, что идея создания совместной футбольной лиги с Россией не снята с повестки дня

Сегодня, 13:15
Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук оценил перспективы создания объединенного с Россией футбольного чемпионата.
«Эта тема прорабатывалась. Думаю, она еще не снята с повестки дня. Этот вопрос лежит в плоскости взаимодействия двух федераций: Российского футбольного союза и нашей АБФФ. Вполне возможна ее перспектива», — приводит «РБ Спорт» слова Ковальчука.
По мнению министра спорта, возможен вариант, который существует в КХЛ, где участвует один белорусский клуб.
«Достаточно большое количество футбольных команд мы не сможем задействовать, это не в интересах и России. Но один клуб — почему нет?» — добавил он.
Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Осенью 2023-го организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.