Министр спорта Оренбургской области: «Верим, что в ближайшее время мы увидим победы команды»

Министр спорта Оренбургской области Олег Панькин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о результатах команды в этом сезоне РПЛ.

«Конечно, у нас самые высокие цели в чемпионате на каждый сезон. Нельзя прийти в лигу и заявить, что будешь третий с конца. Таких задач нет ни у одного клуба. «Оренбург» старается показывать красивую игру, но она пока не результативная в плане очков и места в турнирной таблице. Верим, что в ближайшее время мы увидим победы команды», — сказал Панькин «СЭ».

«Оренбург» после 10 матчей занимает промежуточное тринадцатое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков.

«Оренбург» не может победить в РПЛ и Кубке России на протяжении тринадцати матчей.