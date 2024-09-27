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Сегодня, 20:00

Министр спорта Оренбургской области: «Верим, что в ближайшее время мы увидим победы команды»

Константин Белов
Корреспондент
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Министр спорта Оренбургской области Олег Панькин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о результатах команды в этом сезоне РПЛ.

«Конечно, у нас самые высокие цели в чемпионате на каждый сезон. Нельзя прийти в лигу и заявить, что будешь третий с конца. Таких задач нет ни у одного клуба. «Оренбург» старается показывать красивую игру, но она пока не результативная в плане очков и места в турнирной таблице. Верим, что в ближайшее время мы увидим победы команды», — сказал Панькин «СЭ».

«Оренбург» после 10 матчей занимает промежуточное тринадцатое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков.

«Оренбург» не может победить в РПЛ и Кубке России на протяжении тринадцати матчей.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург

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