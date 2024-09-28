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Сегодня, 10:54

Министр спорта Оренбургской области надеется, что Андреев вернется в клуб после дисквалификации

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Министр спорта Оренбургской области Олег Панькин ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении бывшего спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева в клуб после дисквалификации.

«Возможное возращение Андреева в «Оренбург» после дисквалификации? Это лучше узнать у представителей клуба, президента или генерального директора. Только клуб принимает решение. Андреев специалист высокого уровня, он очень много сделал для клуба. Надеюсь, что он вернется в клуб после окончания деквалификации, будет дальше развивать нашу прекрасную команду. Но повторюсь, данное решение принимает только руководство клуба», — сказал Панькин «СЭ».

30 августа комитет по этике РФС оштрафовал Андреева на 300 тысяч рублей, а также отстранил от футбольной деятельности на три года (два из них — условно) по делу о нецензурных высказываниях в адрес судей матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3). 2 сентября «Оренбург» отправил 43-летнего специалиста в отставку.

Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург

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