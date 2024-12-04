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Дегтярев о заявлении Федорищева про коррупцию в футболе: «Правоохранительные органы разберутся»

Константин Белов
Корреспондент
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев отреагировал на слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе.

— Что думаю о заявлении Федорищева? Есть правоохранительные органы, они разберутся. Если губернатор об этом заявил, то есть на то основания. Комментировать здесь — только портить.

Вячеслав Федорищев. Федорищев против судей и агентов. Кто и что стоит за действиями губернатора Самарской области?

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Позднее губернатор передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.

Вячеслав Федорищев
Михаил Дегтярев
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