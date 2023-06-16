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Сегодня, 15:23

Министр спорта Татарстана рассказал о внедрении карты болельщика на матчах «Рубина»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов заявил, что «Рубин» готовится к внедрению системы карты болельщика на матчах РПЛ.

«Готовимся к внедрению карты болельщика, календарь пока не сформирован, там конец июля, всю дорожную карту сложили, в принципе, все понятно, тем более часть оборудования еще с чемпионата мира у нас осталась, сделаем апгрейд всей системы. Самое главное, провести работу с аудиторией, со зрителями, с болельщиками, чтобы все оформили карту болельщика. В принципе, сложностей не видим, сам на днях оформил за две-три минуты, правда, паспорт нового образца, а так — провели беседу с МФЦ, у многих уже эти карты были оформлены, будем готовы к началу сезона», — приводит слова Леонова ТАСС.

Закон о введении Fan ID был подписан президентом РФ 30 декабря 2021 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика распространяется на все 16 стадионов клубов РПЛ.

Источник: https://tass.ru/sport/18034789
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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