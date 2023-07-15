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Сегодня, 12:22

Министр спорта Татарстана: «Рубин» для Казани — бренд республики, большое имя»

Константин Белов
Корреспондент
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов поделился мнением о возвращении «Рубина» в РПЛ.

— Рубин возвращается в РПЛ. Какие у вас ожидания?

— Буквально через неделю стартуют матчи РПЛ. Первый матч у нас c серьезным соперником на выезде, с «Локомотивом». Будем смотреть в динамике. Сейчас сложно что-то говорить. Вы видите, есть ряд приобретений, изменений. Сохранился тренерский штаб, который триумфально завершил первую лигу. Вернулся в РПЛ, занял первое место. Чтобы занять первое место первой лиги нужно тоже играть в серьезный футбол. Ждём побед, успеха, будем поддерживать клуб.

«Рубин» для Казани, Татарстана — бренд, большое имя. Было всем обидно, что мы сделали такую паузу. Но может это и к лучшему. Может эта пауза была нужна. Посмотрим, как мы вернемся. Конечно, настроения закидать всех шапками нет. Фавориты понятны. Сейчас уровень РПЛ сильно вырос. «Зенит» фаворит. Но дальше очень серьезная борьба. Я думаю будет необычный и сильный сезон.

В минувшем сезоне казанский клуб занял первое место в ФНЛ и вернулся в РПЛ спустя год.

 
Константин Дзюба и&nbsp;Игор Вуячич. Спортивный директор Дзюба, новички с Балкан и уход Дзагоева. Каким «Рубин» возвращается в РПЛ

 

ФК Рубин (Казань)
Владимир Леонов
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