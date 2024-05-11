Министр спорта Татарстана заявил, что ему импонирует Рахимов на посту тренера «Рубина»

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов поделился мнением о главном тренере «Рубина» Рашиде Рахимове.

«Нужен ли Рахимов «Рубину»? Это вопрос к руководству клуба, оно будет принимать решение. Но мне этот специалист очень импонирует. Могу сказать это не как министр, а как болельщик. Он где-то даже эмоциональный в хорошем смысле этого слова, но в целом команду держит. Сам в игре, это видно и чувствуется, очень искренний и эмоциональный человек. Крепкий коуч. И я думаю, что для него тоже очень важно доказать и себе, и болельщику, и команде, что это еще не тот результат, на который «Рубин» способен», — приводит слова Леонова ТАСС.

Контракт 59-летнего Рахимова с казанцами истекает летом 2024 года. «Рубин» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 28 матчах.