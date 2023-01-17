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Сегодня, 12:56

Минпромторг поддержал решение РФС отказаться от иностранной экипировки

Ана Горшкова
Корреспондент
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Министерство промышленности и торговли Российской Федерации поддержало решение РФС отказаться от иностранной экипировки.

«С учетом информации об отказе РФС от использования экипировки компании Adidas Минпромторг России поддерживает готовность компании Forward и других российских производителей спортивной экипировки в закрытии этого сегмента собственной продукцией», — приводит ТАСС слова пресс-службы Минпромторга.

Также в министерстве назвали российские организации, которые производят футбольную экипировку.

«В Российской Федерации футбольную форму и экипировку также производят такие компании, как Karo Sport, Про-Спорт, N1Sport, Versta, «МаксФил», Putin Team. В реестре российской промышленной продукции находятся более 30 российских производителей спортивной одежды и обуви, продукция которых доступна для государственных закупок спортивными школами и иными государственными учреждениями», — добавили в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что в реестре российской промышленной продукции представлено 14 отечественных производителей футбольной экипировки, 40 наименований различных элементов футбольной формы.

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
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