Минспорт отказался содействовать в предоставлении гражданства РФ Промесу

Министерство спорта РФ отказалось направлять ходатайство о предоставлении нидерландскому полузащитнику «Спартак» Квинси Промесу российского гражданства.

«Спартак» направил в Минспорт письмо об оказании содействия в получении гражданства РФ гражданину Королевства Нидерланды Квинси Промесу в порядке, предусмотренном федеральным законом. В ходе проработки данного вопроса совместно с заинтересованными организациями Минспортом РФ принято решение отказать футбольному клубу в направлении ходатайства о предоставлении гражданства РФ Квинси Промесу", — приводит ТАСС слова пресс-службы Министерства спорта РФ.

Ранее сообщалось, что просьбу о помощи «Спартак» направил в Минспорта в октябре 2022 года, а в конце декабря получил отказ из-за того, что в Нидерландах на футболиста заведено уголовное дело.

В Нидерландах Промес обвиняется в покушении на убийство и участии в торговле наркотиками. 3 марта состоится заседание суда по делу о нападении, но нидерландец не собирается на него приезжать.

За «Спартак» 31-летний Квинси выступал с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. После ухода из клуба он играл за «Севилью» и «Аякс». В 2021 году полузащитник вернулся в «Спартак».