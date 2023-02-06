Минспорт Татарстана не планирует обращаться за компенсацией из-за переноса Суперкубка УЕФА

Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что ведомство не понесло убытки из-за переноса Суперкубка УЕФА из Казани в Афины.

«Нам нет необходимости обращаться за компенсацией, у нас нет никаких ущербов. Единственное — эмоционально жаль, что отменилось. Издержек никаких не понесли, объекты у нас готовые, никаких новых инсталляций мы не делали. Если бы, конечно, матч состоялся, то мы бы организовали какую-то программу, благоустройство, но, я надеюсь, это будет на Суперкубке России», — приводит слова Леонова ТАСС.

25 января исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе матча за Суперкубок УЕФА 2023 года из Казани в Афины. Позднее Леонов сообщил, что Министерство спорта Татарстана и Российский футбольный союз (РФС) обсудят возможность обращения в УЕФА с целью получения компенсации за перенос матча.