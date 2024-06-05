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Сегодня, 01:04

Божович: «Рассмотрю любые варианты — готов работать везде, а также могу вернуться в Россию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Черногорский тренер Миодраг Божович рассказал, что готов вернуться в Россию.

«У меня был контракт с «Нефтчи» по системе 1+1, но мы не договорились о работе в ближайшем сезоне, поэтому я покидаю команду. Чемпионат недавно подошел к концу, а сейчас я нахожусь в отпуске с семьей в Греции, поэтому буду смотреть предложения после отдыха. Рассмотрю любые варианты — готов работать везде, а также могу вернуться в Россию», — цитирует Sport24 Божовича.

В России Божович работал с «Амкаром», «Москвой», «Динамо», «Ростовом», «Локомотивом», «Арсеналом» и «Крыльями Советов».

Источник: https://sport24.ru/football/news-653383-bozhovich-rassmotryu-lyubyye-varianty-gotov-rabotat-vezde-a-takzhe-mogu-vernutsya-v-rossiyu
Футбол
Миодраг Божович
0
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