Божович: «Рассмотрю любые варианты — готов работать везде, а также могу вернуться в Россию»

Черногорский тренер Миодраг Божович рассказал, что готов вернуться в Россию.

«У меня был контракт с «Нефтчи» по системе 1+1, но мы не договорились о работе в ближайшем сезоне, поэтому я покидаю команду. Чемпионат недавно подошел к концу, а сейчас я нахожусь в отпуске с семьей в Греции, поэтому буду смотреть предложения после отдыха. Рассмотрю любые варианты — готов работать везде, а также могу вернуться в Россию», — цитирует Sport24 Божовича.

В России Божович работал с «Амкаром», «Москвой», «Динамо», «Ростовом», «Локомотивом», «Арсеналом» и «Крыльями Советов».