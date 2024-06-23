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Сегодня, 11:03

Божович: «Не понимаю, как Абаскаль оказался в «Спартаке». Он пришел ниоткуда и ушел в никуда»

Зарина Халимхонова
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Бывший главный тренер «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе малоизвестных тренеров в «Спартаке».

«Спартак» не может позволить себе брать тренеров, которые нигде не работали. Вообще не понимаю, как Абаскаль оказался в «Спартаке». Гильермо пришел ниоткуда и ушел в никуда. В таком большой клубе должен быть тренер с опытом, который выиграл что-то. А все потому, что в клубе несерьезные руководители. Они не дают тренерам работать. А нужно им давать шанс как минимум три года, даже если у них не получается. «Спартак» теперь как социальный лифт для тренеров. Хотя не тренеры должны учиться на «Спартаке», — сказал Божович «СЭ».

«Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля в середине апреля. Он тренировал красно-белых с лета 2022 года. 19 июня испанец возглавил «Гранаду».

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Миодраг Божович
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