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Сегодня, 16:48

Божович: «Командам в России нужны стадионы с крышей. Но мало, кто может себе это позволить»

Божович оценил качество газона в матче «Факел» — «Динамо»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Миодраг Божович в комментарии для «СЭ» оценил качество газона в матче 18-го тура РПЛ «Факел» — «Динамо» (1:1), который прошел в Воронеже.

«Это Россия! Командам здесь нужны стадионы с крышей, тогда проблем с газоном не будет. Но мало, кто может позволить себе такое, поэтому придумать что-то сложно. Значит, некоторые матчи нужно переносить на весну», — сказал Божович «СЭ».

«Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» после 18 туров с 21 баллом идет 11-м.

ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Миодраг Божович
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