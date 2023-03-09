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Сегодня, 19:30

Божович: «Чемпионату России нужный сильный ЦСКА!»

Миодраг Божович оценил работу Владимира Федотова в ЦСКА
Константин Белов
Корреспондент
Миодраг Божович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший тренер «Локомотива», «Ростова» и «Арсенала» Миодраг Божович в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил работу Владимира Федотова в ЦСКА.

«Федотов хороший и опытный тренер. Нужно немножко подождать. Пока рано делать выводы по этому весеннему отрывку, слишком мало времени прошло. Надеюсь, что команда даст бой остальным конкурентам. Чемпионату России нужный сильный ЦСКА! Потому что тогда и интрига появится в чемпионате», — сказал Божович «СЭ».

Федотов возглавил ЦСКА перед началом сезона-2022/23. После 18 туров армейцы занимают пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

В 19-м туре ЦСКА 12 марта примет дома «Крылья Советов».

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Миодраг Божович
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