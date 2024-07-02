Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:54

Божович: «Станковичу подходит образ дьявола. Я уже старый, чтобы с кем-то себя сравнивать»

Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ черногорец Миодраг Божович в разговоре с «СЭ» оценил шутку главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Ранее на пресс-конференции серб заявил, что станет «дьяволом» в «Спартаке».

«Станковичу подходит образ дьявола. Я уже старый, чтобы с кем-то себя сравнивать. Но я обращался к богу по футбольным делам. Почему по отношению к Абаскалю это превратили в шутку — не знаю. Он был молодым. И многим было непонятно, как он попал в такой большой клуб. Но «Спартак» со Станковичем не прогадал. Деян — молодой, но опытный тренер. Очень переживаю и болею за него. Он хороший человек. Важно, чтобы тренер был хорошим человеком. Ему будет трудно в «Спартаке», но у него все получится!» — сказал Божович «СЭ».

«Спартак» в мае подписал контракт с 45-летним Станковичем на два года. Ранее специалист работал с «Црвеной Звездой», «Сампдорией» и «Ференцварошем».

Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Миодраг Божович
1
0
Читайте также
Американцы отправят на Олимпиаду небинарную легкоатлетку
Парламентские выборы во Франции могут повлиять на проведение Олимпиады
В Москве задержали мужчину за нецензурную татуировку в адрес ВС России
Стали известны три четвертьфинальные пары ЧЕ по футболу
Суд признал Невзорова и его жену экстремистским объединением, изъяв их имущество
Орбан рассказал о реакции Зеленского на предложение о прекращении огня
Популярное видео
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: «Спартак» и Станкович: новый тренер на сезон-2024/25
Экс-тренер «Спартака» Кузнецов считает, что увольнение Абаскаля должно было случиться
Канчельскис считает, что «Спартак» не сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне
В «Спартаке» избегают разговоров о титулах. Это осторожность или трезвая самооценка?
«Добро пожаловать в ад? Я лично знаком с дьяволом — все будет хорошо». «Спартак» представил Станковича
Ещенко уверен, что у «Спартака» будет результат при Станковиче
Станкович: «Буду советоваться с Дьяволом по составу? В таком случае, я сам стану Дьяволом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Чистяков — о возвращении в «Зенит»: «Приятно чувствовать себя дома»

«Химки» в товарищеском матче обыграли «Арсенал»