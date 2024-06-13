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Судейство

Сегодня, 13:03

Божович — о девушках-арбитрах: «Для меня женщина занимается другой работой, но не футболом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович признался, что ему кажется странным привлечение девушек-судей к работе на матчах мужских футбольных команд.

«Мне трудно судить о девушках-арбитрах в футболе. Для меня женщина занимается другой работой, но не футболом. Ну что делать, если в мире сейчас так? Вот я сказал свое мнение, а на Западе назовут меня сексистом. Честно, я старомодный человек. Для меня радость, когда женщины поднимают семьи, воспитывают детей, а мужчины работают. Сейчас же мы видим женщин везде — даже в мужской работе. И это странно», — приводит слова Божовича Sport24.

После матча 28-го тура первой лиги «Енисей» — «СКА-Хабаровск» (0:3) главный тренер красноярцев Андрей Тихонов выразил недовольство тем, что Веру Опейкину назначили на игру с участием его команды. Тренер раскритиковал назначение на встречу женщины и посоветовал «отправить ее в Махачкалу», чтобы она «там тренировалась судить».

Источник: Sport24
Миодраг Божович
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